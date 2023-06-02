Планируется пересмотреть потенциал месторождений «Умид», «Бабек», «Абшерон»

Планируется пересмотреть потенциал таких месторождений, как "Умид", "Бабек", "Абшерон", "Нахчыван", "Шафаг-Асиман".

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в пятницу в ходе "Бакинской энергетической недели" первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

"Мы планируем пересмотреть потенциал этих месторождений, заново провести техническую оценку. В этой связи мы будем сотрудничать с французской компанией TotalEnergies, и уже в начале мая соответствующий меморандум подписали SOCAR и TotalEnergies", - сказал он.

Новость обновляется