Румыния ожидает продолжения поставок газа из Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Румыния уверена в продлении контракта на поставку газа с Азербайджаном после 2024 года, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, передает Day.Az.

Он напомнил, что ROMGAZ и SOCAR заключили соглашение на поставку газа в начале этого года.

"Подписание этого документа стало основой для конструктивной совместной работы и новой вехой в укреплении плодотворного сотрудничества между двумя компаниями. Поэтому мы уверены, что такое сотрудничество будет продолжено и после 2024 года не только за счет заключения новых контрактов на поставку газа, но и других потенциальных проектов, представляющих взаимный интерес", - добавил министр.

Напомним, что 3 февраля 2023 года в ходе заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и энергетическая компания Румынии Romgaz S.A. подписали соглашение о поставках газа. Соглашение предусматривает транспортировку 1 миллиарда кубометров газа из Азербайджана в Румынию с 2023 по 2024 годы.

Этот контракт основан на предыдущих соглашениях, подписанных двумя компаниями 9 октября и 16 декабря 2022 года, которые установили правовую основу для отношений между Азербайджаном и Румынией в энергетической сфере. Эти документы не только расширяют экспортные возможности Азербайджана, но и способствуют укреплению сотрудничества, энергетической безопасности Европы и продвижению стратегии в области "зеленой" энергетики.