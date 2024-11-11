Эко-социальный центр "Экосфера" представил свои программы на COP29

11 ноября 2024 года на COP29 в павильоне Национального форума НПО в "Зеленой" зоне в рамках параллельного мероприятия Общественного объединения эко-социального центра "Экосфера" состоялась презентация экологических программ, связанных с детьми и молодежью.

Как сообщает Day.Az, презентация предназначалась для лиц, работающих в сфере образования, специалистов по сохранению биоразнообразия, а также тех, кто занимается производством экологически чистых и сертифицированных продуктов питания.

Член оргкомитета COP29, руководитель "Экосферы" Фируза Султанзаде отметила, что целью программ является развитие экологических знаний и навыков у детей и молодежи, формирование экологически чистой культуры питания и проведение устойчивой деятельности по сохранению агробиоразнообразия страны.

Сначала был презентован проект "Carbon/Plastic Free Eco Food Truck". Было отмечено, что проект разработан на основе инновационного подхода к продвижению устойчивого образа жизни и решению экологических проблем в Азербайджане.

Во время презентации программы "Экологически чистая продукция и агробиоразнообразие" Фируза Султанзаде отметила, что программа реализуется с 2015 года и на сегодняшний день в ней приняли участие более 4000 учащихся по всей республике.

В ходе презентации концепции "Органический школьный сад" было подчеркнуто, что проект был реализован в 4 пилотных школах Азербайджана. Данная программа направлена на создание в регионах специальных органических садов на приусадебных участках школ, пропаганду экологически чистого сельского хозяйства среди школьников и их родителей, повышение осведомленности о важности производства экологически здоровых и безопасных продуктов питания.

После презентаций были даны ответы на вопросы участников.