Почему есть продукты с плесенью опасно для здоровья

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, почему нельзя есть продукты, даже слегка покрытые плесенью.

Вялов отметил, что если на продуктах появилась плесень, их сразу нужно выбрасывать - не получится убрать плесень ложкой - получится убрать только верхушку, но грибница останется.

При употреблении плесени в организм проникают грибы, вызывающие серьёзные болезни, может начаться вздутие живота, а также ослабнет иммунитет. Могут развиться молочница в пищеводе, желудке и кишечнике.

При этом есть ряд бактерий, размножающихся в испорченных консервах, в результате чего можно умереть.

"Есть особые бактерии - клостридии, они любят еду, в которой нет воздуха. Они убивают человека токсином, вызывают ботулизм", - предупредил Вялов.

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