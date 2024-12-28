Врач перечислила продукты, повышающие иммунитет

Шоколад - как лекарство, и лечит, и калечит. Это доказано в большом исследовании. Он способен реально защищать от диабета, а может и вызвать ожирение. И чтобы он пошел на пользу, нужно знать шоколадные секреты.

Исследование опубликовано в знаменитом журнале BMJ ("Британский медицинский журнал"). Провели его ученые из США и Китая, передает Day.Az.

В чем суть этого исследования, aif.ru рассказывает биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова:

"Кто темный шоколад пять раз в неделю ест, у того риски диабета 2-го типа на 20 процентов меньше. Эффект зависит от дозы. Каждая порция (около 30 грамм) добавляет в защиту по 3 процента. На молочный шоколад с добавленным сахаром выводы ученых не распространяются. Он, наоборот, способствует увеличению веса".

Шоколад - это не только сахар и жир

Исследований связи шоколада с сахарным диабетом 2-го типа было много, и они всегда были противоречивыми: то полезен, а то и вреден. Главная проблема в том, что ученые обычно изучали шоколад вообще, не разделяя его на темный и молочный. В данный раз исследователи решили нарушить эту традицию. И то не сразу.

Они оценивали данные, полученные при наблюдении почти за 290 000 медицинских работников. В США уже много лет продолжают следить за большими когортами медсестер - Nurses' Health Study и мужчин-медиков - Health Professionals Follow-Up Study. Начиналось все это в 1976 г., и тогда при оценке их питания шоколад не делили на темный и молочный, считали его потребление вообще - в целом.

Но позже стало понятно, что это лакомство не только сахар и жир, но и еще полезные компоненты - антиоксиданты. В первую очередь флавонолы и флаваны. Благодаря большому содержанию какао шоколад входит в число продуктов с самым высоким их содержанием.

Понятно, что чем больше доля какао в шоколаде, тем богаче он этими веществами. Поэтому лучшим считается темный шоколад, содержащий не менее 50% какао. Для примера: средняя доза флаван-3-олов (это один из важнейших флаванов) в нем составляет 3,65 мг/г. В молочном, где какао сильнее "разбавлено" сахаром и сухим молоком, этих полезных веществ почти в 6 раз меньше - 0,69 мг/г. А вот в белом шоколаде их вообще нет. Почему? Потому что из какао в нем содержится только масло, а порошок, придающий коричневатый оттенок и содержащий антиоксиданты, отсутствует. И следовательно, в белом шоколаде вообще ничего полезного нет.

Отделяйте "овец от козлищ"

Чтобы отделить "овец от козлищ", ученые с 2006 г. стали учитывать потребление темного и молочного шоколада отдельно. И при таком подходе сладкое лакомство стало выглядеть более конкретно. Вот что обнаружилось в исследовании:

- у потреблявших темный шоколад в дозе 5 и более порций в неделю снижался риск диабета 2-го типа на 21%;

- каждая дополнительная порция темного шоколада снижала риск такого диабета на 3%;

- молочный шоколад самостоятельного полезного эффекта не оказывал и даже способствовал увеличению веса.

Как быть с тем, что большинство людей ест любой шоколад - иногда темный, а иногда и молочный? У ученых есть ответ на этот вопрос. Даже при таком смешанном потреблении шоколад все же скорее полезен, чем полный отказ от него. Съедавшие не менее 5 порций в такой смешанной манере заболевали диабетом на 10% реже, по сравнению с теми, кто ел его редко или никогда.