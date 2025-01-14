Почему не стоит есть гречку каждый день — терапевт обозначила все последствия

Все наслышаны о чудо-свойствах гречки. Некоторые настолько верят в силу продукта, что стараются есть крупу каждый день.

Почему нельзя так делать Гастрономъ рассказала терапевт Зумруд Омаров, передает Day.Az.

Врач подчеркнула, что ежедневное употребление гречки может привести не к тотальному укреплению здоровья, а к проблемам с почками и гормональным сбоям.

Оказывается, если в рацион будет включена одна только гречка, то со временем снижается работоспособность почек, дестабилизируется гормональная система, появятся нарушения в работе нервной системы и, возможно, разовьется авитаминоз. Дело тут, конечно, не в самой крупе, а в однообразном питании.

Терапевт отметила, что исправить последствия однообразного питания в течение длительного времени будет непросто. Не исключены аллергические реакции на "доминирующий" продукт. Проявляются они по-разному: от сыпи до расстройств стула.

При этом пользу гречки как самодостаточного продукта, который является лишь частью сбалансированного рациона, никто не оспаривает. Если чередовать гречу с другими гарнирами, то можно укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, волос, ногтей и зубов.