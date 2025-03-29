В протеиновых батончиках содержатся опасные ингридиенты

В протеиновых батончиках часто присутствуют подсластители, сомнительные жиры и другие добавки, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Как передает Day.Az, об этом рассказал "Известиям" основатель компании PROTEINLAB Илья Артемов.

"По-настоящему качественный продукт должен содержать высокий процент качественного белка из проверенных источников, минимальное количество простых сахаров и ограниченное число искусственных добавок", - сказал он.

Артемов подчеркнул, что в батончиках обычно используют несколько видов белков. Один из самых распространенных - сывороточный концентрат, который получают из молока. Он быстро усваивается и богат незаменимыми аминокислотами, однако следует учитывать, что он может содержать лактозу, что важно для людей с непереносимостью молочных продуктов.

Другим популярным ингредиентом является изолят сывороточного белка. Это более дорогая форма, очищенная от большинства жиров и лактозы, что делает ее еще более быстро усваиваемой и эффективной, пояснил эксперт.

Также в составе часто можно встретить соевый и гороховый белки. Эти виды белка особенно популярны у вегетарианцев и веганов, но у них может быть специфический вкус, поэтому производители часто маскируют его с помощью подсластителей и ароматизаторов, добавил Артемов.

Что касается сахара, эксперт отметил, что надпись "без сахара" не всегда означает его полное отсутствие. Некоторые бренды заменяют его на сиропы или сахарные спирты.

Для выбора полезного протеинового печенья Артемов рекомендовал ориентироваться на состав, а не на маркетинговые уловки. Важно обращать внимание на порядок ингредиентов: чем раньше указан белок, тем выше его содержание. Кроме того, стоит избегать сахарных спиртов и высокофруктозных сиропов.