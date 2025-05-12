Обнаружена неожиданная польза шампанского

Умеренное употребление белого вина или шампанского может быть связано с пониженным риском внезапной остановки сердца.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли канадские исследователи, опубликовавшие работу в Canadian Journal of Cardiology. Анализ данных более 500 тысяч человек из британской базы UK Biobank показал: у тех, кто время от времени пьет эти напитки, риск оказался ниже - даже с учетом других факторов.

Авторы уточняют: речь не идет о прямой пользе алкоголя. Связь может объясняться сопутствующим образом жизни - например, лучшим питанием, физической активностью и доступом к медицине. Исследование также охватило более 100 других факторов: от загрязненности воздуха до сна и стресса.

В целом, по оценке ученых, до 63 процентов случаев внезапной остановки сердца можно предотвратить за счет изменений в повседневных привычках. Среди самых выраженных защитных факторов - фрукты, качественный сон, стабильная физическая активность и сбалансированное питание. В числе основных рисков - ожирение, гипертония, загрязнение воздуха и низкий уровень образования.

Специалисты подчеркивают: внезапная остановка сердца - это не всегда случайность. Образ жизни и питание имеют значение, и даже небольшие изменения со временем могут сыграть решающую роль.