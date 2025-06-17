Названа диета, защищающая от деменции

Международная команда ученых выяснила, что соблюдение диеты MIND может существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает American Society for Nutrition (ASN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Диета MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) сочетает элементы средиземноморской диеты и DASH-подхода, направленного на снижение артериального давления за счет сокращения соли, сахара и насыщенных жиров. Она акцентирует внимание на продуктах, полезных для мозга, таких как листовые овощи, ягоды, орехи и оливковое масло.

Исследование основывалось на данных почти 93 тысяч американцев в возрасте от 45 до 75 лет, собранных с 1990-х годов. За это время более 21 тысячи участников столкнулись с деменцией. Однако у людей, строго придерживавшихся MIND-диеты, риск деменции был на 9% ниже.

"Наши результаты подтверждают: полезные пищевые привычки в среднем и пожилом возрасте, а также их улучшение со временем, могут снизить риск болезни Альцгеймера", - отметил соавтор исследования Сон-Йи Пак, доцент Гавайского университета в Маноа.

Интересно, что у азиатских американцев и жителей Гавайев статистически значимого эффекта от диеты не наблюдалось. Ученые предполагают, что это связано с различиями в традиционном питании и исходно более низким уровнем заболеваемости в этих группах. Они подчеркивают необходимость учета культурных особенностей при разработке рекомендаций.