Развенчан миф о вреде глютена

Многие пациенты с синдромом раздраженного кишечника (СРК), которые считают себя чувствительными к глютену или пшенице, на самом деле не реагируют на эти продукты.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли исследователи из Университета Макмастера, опубликовавшие работу в The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

В исследовании участвовали 29 человек с клинически подтвержденным СРК, которые сообщали об улучшении самочувствия на безглютеновой диете. Им давали батончики с глютеном, с цельной пшеницей или без этих компонентов - в случайном порядке и вслепую. Результаты показали: ухудшение симптомов встречалось примерно одинаково часто во всех группах, включая принимающих плацебо, что указывает на влияние ожиданий, а не самих ингредиентов.

По словам руководителя исследования профессора Пшемысла Берчика, для многих пациентов не глютен является истинным триггером, а убеждение, что он вреден.

Ученые связывают это с эффектом ноцебо и влиянием социальных сетей. Авторы считают, что таким пациентам может помочь не только диетологическое сопровождение, но и психологическая поддержка, чтобы безопасно вернуть продукты с глютеном в рацион и избавиться от лишних ограничений.