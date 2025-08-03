Диетолог предупредила об опасности кетчупа

Кетчуп приводит к изжоге, повышает уровень глюкозы и вызывает привыкание у детей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова, передает Day.Az.

День кетчупа отмечается 5 июня. По словам эксперта, соус может навредить организму за счет содержания в нем сахара.

"Его количество в составе зависит от производителя. Поэтому важно читать состав продукта, особенно людям с диабетом. Полностью же отказаться от сахара в кетчупе не получится, в противном случае он станет слишком кислым", - указала врач.

Еще в кетчупе может содержаться много соли, которая вредна при гипертонии и почечной недостаточности. В целом же безопасная норма потребления - не более одной-двух столовых ложек в день, сказала врач.

"Важно добавить, что детям стоит давать кетчуп дозированно. Они быстро привыкают к яркому вкусу и потом добавляют соус везде", - добавила эксперт.