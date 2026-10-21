В чае нашли вещества, уменьшающие жировые отложения в печени

Экстракт китайского чая кудин может улучшать показатели жирового обмена, снижать уровень холестерина и уменьшать накопление жира в печени. К такому выводу пришли китайские исследователи, изучившие действие растения на мышах.

Результаты опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперимент проводили на 60 мышах, у которых на фоне высокожировой диеты развились нарушения липидного обмена. Животных разделили на шесть групп: четыре получали разные фракции экстракта кудина, одна - препарат симвастатин, снижающий уровень холестерина, а еще одна служила контрольной. Исследование продолжалось восемь недель.

У мышей, получавших экстракт растения, снизились масса тела и количество жировой ткани. Кроме того, уменьшились уровни общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые называют "плохим" холестерином. При этом содержание липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), или "хорошего" холестерина, повысилось.

"Положительные изменения наблюдались и в печени: в ее клетках накапливалось меньше жира, а показатели воспаления и окислительного стресса снижались", - рассказали ученые.

Дополнительный анализ помог установить возможный механизм действия кудина. Экстракт повышал активность ферментов, участвующих в расщеплении жирных кислот и переработке жиров. По мнению ученых, это может объяснять улучшение показателей липидного обмена и уменьшение жировых отложений в печени.

Авторы считают, что компоненты кудина могут представлять интерес для разработки средств против нарушений жирового обмена и жировой болезни печени. Однако пока результаты получены только в эксперименте на животных. Чтобы оценить эффективность и безопасность экстракта для людей, необходимы дальнейшие исследования.