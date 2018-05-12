Nike создала конвейер, затягивающий ногу в кроссовок

Компания Nike подала патентную заявку на кроссовок со встроенным конвейером.

Предполагается, что этот небольшой конвейер будет помогать человеку надевать обувь, затягивая в нее ногу, передает Day.Az со ссылкой на Популярную механику.

В недавно опубликованной патентной заявке Nike описывается кроссовок со встроенной небольшой конвейерной лентой с мотором. Она, по задумке компании, будет встроена в стельку или в подошву и, когда человек опустит переднюю часть ноги в кроссовок, затянет ногу в ботинок. Патентная заявка, поданная Nike в октябре прошлого года, была замечена порталом Digital Trends.

В заявке предполагается, что мотор будет работать от перезаряжаемого аккумулятора вместе с генератором, который будет вырабатывать энергию при движении человека, например с пьэзоэлектрическим генератором.

На данный момент, разумеется, речь идет лишь о патентной заявке. Пока Nike не объявляла планов по созданию таких кроссовок.

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