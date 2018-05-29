Азербайджан разрабатывает национальную стратегию по кибербезопасности - ФОТО

В Азербайджане разрабатывается национальная стратегия по кибербезопасности, сказал во вторник на проходящей в Баку конференции IDC DX Day Roadshow 2018, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, в этот процесс вовлечены министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и другие структуры.

"Надеемся, что разрабатываемый впервые документ охватит не только государственный сектор, но и всех участников этих процессов. Недавно в Азербайджане была создана Комиссия по информационной безопасности, являющаяся координирующим органом в стране. До сих пор у нас, в соответствии с законодательством, эти обязанности были распределены между различными государственными структурами. Сегодня же новая Комиссия будет служить тому, чтобы улучшить координацию и добиться более эффективного обеспечения оперативности и совместной деятельности государственных органов", - сказал Велизаде.

Очередным шагом в этом направлении, по словам замминистра, является также разработка концепции перехода на цифровое правительство, что обуславливает то, что в ближайшем будущем речь пойдет не только цифровом правительстве, но и о цифровой экономике.

"Реализация этой концепции охватит все сектора и все сферы жизнедеятельности в стране. Цифровые технологии являющиеся сегодня насыщенными и передовыми, завтра будут обуславливать нашу жизнь и нашу деятельность. Поэтому необходимость оказания большего внимания вопросам информационной безопасности требует координации нашего взаимодействия", - сказал Велизаде.

По словам заместителя министра, в настоящее время в нашем обществе говорят о технологиях, называемых "интернет вещей", блокчейн и других новых технологиях, которые в ближайшее время могут быть внедрены в различных сферах. "С каждой из технологий возникают определенные риски, связанные с информационной безопасностью. Каждый человек, и каждый специалист по информационной безопасности должен следовать существующим цифровым требованиям и в будущем пытаться применять их в своей деятельности. Надеемся, что совместными усилиями мы добьемся этих целей. Это очень высокие и очень важные задачи. И для нас необходимо налаживание сотрудничества между нашими местными организациями и международными вендорами, как IDC и с другими компаниями", - сказал Велизаде.

Азербайджан, по словам замминистра, славится тем, что специалисты в сфере информационной безопасности всегда были известны своим высоким профессионализмом.

"Можно сказать, что за годы нашей независимости в стране не произошло сколько-либо больших инцидентов связанных с информационной безопасности. Это также показатель высокого уровня наших специалистов. Но существуют определенные моменты, требующие повышения координированности нашей деятельности. Надеемся, что разрабатываемые нами документы послужат этому", - сказал Велизаде.

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Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.