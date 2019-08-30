Новые кроссовки Adapt Huarache получит технологию FitAdapt, которая "будет обновляться и эволюционировать вместе с пользователем", передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Электрический механизм шнуровки не будет анализировать ваш стиль ходьбы или бега и подстраиваться под него. Вместо этого он будет гораздо удобнее, чем предыдущие версии Adapt. Nike Adapt BB будет включать в себя управление со смартфона и даже Apple Watch и Siri, что многократно ускорит изменение тугости шнурков.

Технология даже сможет сохранять профили, расслабляя шнуровку во время отдыха или затягиваясь для длительных пробежек.

Кроссовки появятся в продаже с 13го сентября в серой и желтой расцветках. О цене пока не рассказывали, однако предыдущая модель была запущена в январе 2019 по цене в $350, поэтому цена новых кроссовок будет где-то на этом уровне.

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