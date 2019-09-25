Прорыв в технологиях: человекоподобный робот прыгает, кувыркается и встает на руки - ВИДЕО
Новое видео от Boston Dynamics наглядно демонстрирует прогресс, достигнутый компанией в сфере разработки антропоморфных роботов.
Возможности Atlas поражают самое смелое воображение: инженеры Boston Dynamics научили свое детище прыгать, кувыркаться, вставать на руки и поворачивать корпус в полете вокруг своей оси на 360 градусов.
Ранее робота Atlas научили бегать и выполнять ряд других функций, передает Day.Az со ссылкой на Naked Science.
Ежегодно Boston Dynamics показывает новый прорыв в создании человекоподобных роботов. Напомним, первые версии Atlas могли выполнять лишь относительно простые задачи, в частности балансировать на одной ноге.
Кроме человекоподобных роботов, Boston Dynamics активно разрабатывает другие роботизированные комплексы, например роботов Cheetah и LittleDog, имеющих четыре ноги. Робот Handle передвигается с помощью колес, а Rise оснащен шестью "лапами".
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