Новое видео от Boston Dynamics наглядно демонстрирует прогресс, достигнутый компанией в сфере разработки антропоморфных роботов.

Возможности Atlas поражают самое смелое воображение: инженеры Boston Dynamics научили свое детище прыгать, кувыркаться, вставать на руки и поворачивать корпус в полете вокруг своей оси на 360 градусов.

Ранее робота Atlas научили бегать и выполнять ряд других функций, передает Day.Az со ссылкой на Naked Science.

Ежегодно Boston Dynamics показывает новый прорыв в создании человекоподобных роботов. Напомним, первые версии Atlas могли выполнять лишь относительно простые задачи, в частности балансировать на одной ноге.

Кроме человекоподобных роботов, Boston Dynamics активно разрабатывает другие роботизированные комплексы, например роботов Cheetah и LittleDog, имеющих четыре ноги. Робот Handle передвигается с помощью колес, а Rise оснащен шестью "лапами".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!