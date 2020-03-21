Представлен новый крупный планшет на электронных чернилах

Компания reMarkable представила планшет reMarkable 2 - новую, более тонкую, быструю и дешевую версию планшета на электронных чернилах, представленного в 2016 году, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Оригинальный планшет reMarkable был презентован в 2016 году; аппарат с 10,3-дюймовым экраном на электронных чернилах не оказался особенно успешным - в частности, из-за ценника (в 499 долларов) и не очень быстрого ПО. Устройство не позиционировалось в качестве замены ноутбуку - его, скорее, предлагали в качестве более функциональной замены обычному блокноту.

Теперь же, как передает The Verge, компания представила новую модель - reMarkable 2. Новый планшет оказался дешевле - стоит $399. При этом он получил новый, двухъядерный процессор, который должен обеспечить более высокую скорость работы. Помимо прочего, аппарат получил более тонкий корпус - по словам reMarkable, новая модель является тончайшим планшетом в мире.

Как и в случае с оригинальной моделью, новинка получила дисплей Canvas - теперь, правда, второго поколения. Экран также использует технологию электронных чернил и имеет диагональ 10,3 дюйма; разрешение составляет 1 872 на 1 404 пикселя (плотность пикселей - 226 DPI). Время отклика дисплея - 21 миллисекунда (это примерно в два раза быстрее в сравнении с предыдущей моделью). Зарядка планшета осуществляется с помощью порта USB-C.

Стилус для планшета продается отдельно - он стоит $49; чехол стоит $69. Предзаказы на новинку reMarkable открыла уже сейчас; начало поставок ожидается в июне текущего года.