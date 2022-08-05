Сфера кибербезопасности - одно из приоритетных направлений в Азербайджане

Сфера кибербезопасности является одним из приоритетных направлений в Азербайджане.

Об этом, как передает Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сказал глава Службы электронной безопасности при министерстве Шахин Алиев.

По его словам, в области усиления кибербезопасности в Азербайджане началась подготовка специалистов.

"Стартовала программа стажировки для студентов и аспирантов азербайджанских вузов, изучающих кибербезопасность, информационную безопасность и право. По итогам отбора из 100 кандидатов выбраны 12 человек, которые получили возможность пройти стажировку в рамках этой программы", - сказал Алиев.

Кроме того, в сообщении министерства отмечается, что иностранными экспертами организована программа по подготовке участников к международному сертификационному тренингу Cybersecurity East.

В рамках программы стажировки, проводимой Службой электронной безопасности, ее участники получат соответствующий опыт, теоретические и практические знания в области кибербезопасности и защиты персональных данных.