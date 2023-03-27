Новое устройство Apple вызвало сомнения в успешном запуске среди сотрудников

Сотрудники Apple не уверены в том, что будущая AR-гарнитура бренда, анонс которой должен состояться уже летом, станет успешной. Об этом сообщает газета New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В NYT пообщались с работниками корпорации из Купертино и выяснили, что некоторые из них очень скептически настроены к новому устройству. В частности, они считают, что потенциального покупателя отпугнет высокая цена гаджета (по слухам, она составит не менее $3 тыс., или почти 230 тыс. руб.), а также сомнительные сценарии его использования.

"В отличие от iPod, благодаря которому люди смогли положить цифровые песни себе в карман, и iPhone, который сочетал в себе возможности музыкального плеера и телефона, предназначение [новой] гарнитуры пока не так прозрачно", - пишет New York Times.

Как утверждает газета, неопределенность и скептицизм в отношении AR-гарнитуры привел к уходу нескольких топ-менеджеров компании, в том числе главного дизайнера Apple Джони Айва в 2019 году, а затем и его преемника Эванса Хэнки.

Предполагается, что гарнитура дополненной реальности от Apple будет впервые представлена на конференции WWDC в июне 2023 года.