https://news.day.az/hitech/1869972.html Реалистичного робота-тираннозавра представили в Китае - ВИДЕО Реалистичного робота-тираннозавра представили в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Реалистичного робота-тираннозавра представили в Китае - ВИДЕО
Реалистичного робота-тираннозавра представили в Китае.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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