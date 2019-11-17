https://news.day.az/medicine/1176537.html Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств
Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств
Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала "Вечерней Москве", как с помощью обычных продуктов можно избавиться от боли в горле, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам специалиста, корень солодки способен эффективно бороться с неприятными ощущениями в горле. Противовоспалительные свойства этого растения также помогут избавиться от боли в миндалинах.
Мороженое, несмотря на парадоксальность, в небольших количествах может способствовать в борьбе с ангиной, отмечает Алексеева.
"Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине", - рассказала она.
Медик порекомендовала людям, испытывающим боль в горле, употреблять в пищу бананы. Благодаря большому содержанию витамина С плоды способны ускорить процесс выздоровления.
Не менее полезным для воспаленного горла будет морковь. Кроме наличия иммуностимулирующего витамина А, овощ поможет в заживлении слизистых оболочек в ротовой полости.
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