Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщила пресс-служба Питтсбургского университета со ссылкой на статью в журнале EBioMedicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Потенциальная вакцина при поступлении в организм продуцирует специфичные к SARS-CoV-2 антитела в количествах, которые считаются достаточными для нейтрализации вируса. Открытие потенциального препарата произошло на основе опыта, полученного во время борьбы с вирусами SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году.

"Можно сказать, мы заранее знали, как бороться с новым вирусом", - заявил доцент Питтсбургского университета (США) Андреа Гамботто (Andrea Gambotto).

Ученые разработали потенциальный препарат от коронавируса на базе готовых фрагментов S-белка, который необходим вирусу для формирования иммунного ответа и проникновения в клетку человека. После ввода вакцины при тестировании на мышах их организм начал вырабатывать большое количество антител, которые должны присоединиться к вирусным частицам и нейтрализовать их. Тесты не проводились на инфицированных коронавирусом мышах, однако опыты с аналогичной вакциной от MERS указывали на то, что организм успешно нейтрализует вирус. Эффект от применения препарата сохранялся в течение года.

Вместе с этим специалисты использовали новый механизм для транспортировки препарата в организм человека. Ученые вводили вакцину с помощью специального пластыря размером с подушечку пальца, который имеет около 400 крошечных игл. При наклеивании пластырь доставляет препарат через кожу, а затем полностью растворяется.

Авторы исследования занимаются формированием заявки в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA). Ученые планируют получить разрешение на проведение клинических испытаний на добровольцах. По словам специалистов, это позволит создать первую вакцину за несколько месяцев, а не в течение полутора лет, как это обычно происходит.

В конце марта российские ученые заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. "Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 2021 года, это длительный процесс", - подчеркнул исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, из-за доклинических исследований на животных и людях производство вакцин обычно затягивается на несколько лет.