Как защитить глаза от излучения смартфонов?

Чтобы ограничить негативное влияние синего излучения на глаза от экрана смартфона, можно поискать защитные стекла для гаджетов с фильтрами, которые будут не только защищать стекло при падении от трещин, но и ограничивать излучение синего цвета от экрана. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза "Я вижу" Наталья Коваль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"К тому же во всех современных гаджетах есть "ночной режим", когда свет экрана становится приглушенным, желтоватого цвета. Это также снижает уровень HEV-излучения. Можно также использовать защитные фильтры компьютерных очков, которые рекомендуется надевать во время повседневной работы. Однако кардинально минимизировать вред от синего света можно, ограничив время использования гаджетов. Это касается детей, глаза которых гораздо уязвимее, чем глаза взрослого", - считает Коваль.

По словам эксперта, синий свет - это волны средней длины, проецирующие HEV-излучение. При попадании в глаза именно синее излучение представляет опасность. Источниками синего света могут быть не только мониторы компьютеров и экраны смартфонов или планшетов, но и лампы теплого света.

"Синий свет влияет на процессы репарации сетчатки глаза. Свободные радикалы, накапливаясь в сетчатке, разрушают ее целостность. В итоге, во время осмотра глазного дна мы замечаем повреждение наружных слоев и пигментного эпителия сетчатки и нередко ставим диагноз "световая ретинопатия"", - отметила Коваль.

Эксперт добавил, что степень проникновения HEV-излучения в глаза зависит и от возраста человека. Кроме того, в группу риска входят люди, подолгу находящиеся в помещениях с яркими лампами дневного света, например, врачи и телеведущие.