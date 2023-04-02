Компания Маска Neuralink собралась начать испытания имплантов на мозгу людей

Агентство Reuters сообщило, что компания Neuralink, которую основал американский бизнесмен Илон Маск, начала переговоры с одним из крупнейших центров нейрохирургии Соединённых Штатов Америки для проведения испытания на людях имплантируемых в мозг чипов, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Уточняется, что компания Маска планирует добиться формирования в Неврологическом институте Барроу, расположенном в штате Аризона, команды исследователей, которая будет заниматься изучением и тестированием чипов для создания нейроинтерфейса между компьютером и человеком.

С помощью этих исследований компания надеется убедить американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в безопасности своих чипов.

Напомним, что в начале прошлого года ведомство запретило компании Маска проводить испытания своих различных разработок на людях. Запрет был связан с проблемами безопасности.