Как избежать сухости в носу в начале отопительного сезона?

Регулярное проветривание, поддержание влажности воздуха в помещении на уровне 45-50% и увлажнение слизистой носа солевыми растворами помогает предотвратить сухость и дискомфорт в носу в начале отопительного сезона. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-отоларинголог Валерия Моисеева из "Клиники уха, горла и носа" на Преображенке, передает Day.Az.

По словам специалиста, батареи и обогреватели заметно снижают влажность воздуха, а слизистая носа одной из первых реагирует на недостаток влаги. В норме она должна оставаться влажной: это помогает фильтровать и обеззараживать вдыхаемый воздух. При пересыхании ее защитные свойства могут ухудшаться.

Связь сухого воздуха с дискомфортом слизистых подтверждают и научные данные. По данным исследования НАФИ и "Валента Фарм", с сухостью в носу когда-либо сталкивались 81% россиян, причем 73% - за последний год. Чаще всего респонденты связывают это с сухим воздухом и климатическими особенностями (43%).

"Исследователи Кокрейновского сотрудничества проанализировали 13 исследований с участием 4551 человека. В работах, проводившихся в том числе на рабочих местах и в учебных заведениях, более низкая влажность воздуха была связана с более частыми жалобами на сухость глаз, носа, горла и кожи", - рассказала эксперт.

Врач также предупредила, что сухость в носу легко спутать с заложенностью. В такой ситуации некоторые люди начинают использовать сосудосуживающие капли, однако они предназначены для уменьшения отека слизистой, а не для борьбы с ее сухостью. При длительном применении такие препараты могут дополнительно пересушивать слизистую и способствовать развитию медикаментозного ринита.

Для увлажнения носа можно использовать солевые растворы или спреи на основе морской воды. Если сухость сохраняется, несмотря на нормальную влажность воздуха и регулярное увлажнение слизистой, а также сопровождается частыми носовыми кровотечениями или сильной болью, стоит обратиться к отоларингологу. Такие симптомы могут быть связаны с другими состояниями, требующими медицинского осмотра.