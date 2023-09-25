От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

25 сентября от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, находящегося с официальным визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.