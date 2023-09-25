https://news.day.az/officialchronicle/1601148.html От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Реджепа Тайипа Эрдогана
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Реджепа Тайипа Эрдогана
25 сентября от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, находящегося с официальным визитом в нашей стране.
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