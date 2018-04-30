Подельники Саргсяна сдались - ПОДРОБНОСТИ

Завтра, 1 мая, парламент Армении будет выбирать нового премьер-министра страны.

Руководимая Николом Пашиняном фракция "Выход" уже выдвинула своего лидера кандидатом. От выдвижения своих кандидатов отказались в пользу Пашиняна дашнаки и партия Гагика Царукяна. Все ждали, что скажет парламентское большинство - Республика партия. Вчера вечером пресс-секретарь РПА, вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов объявил, что РПА решила не выдвигать своего претендента. Такое решение, по его словам, принято "во избежание конфронтации, а также исходя из интересов безопасности страны".

Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян сделал еще дальше идущее заявление, дав понять, что депутаты от партии не будут препятствовать избранию премьера. Но не уточнил, будут ли республиканцы голосовать за Пашиняна, являющегося единственным кандидатом, или воздержатся.

Сегодня до пяти часов вечера Пашинян объявил день, точнее полдня, тишины, объяснив разгоряченным массам, что должен поработать в кабинете и обсудить все с парламентскими фракциями.

Сегодняшний вечерний митинг плавно перерастет в массовую акцию на площади Республики, и дальнейшие действия толпы будут зависеть от того, как пойдут дела в парламенте. Если депутаты выберут Пашиняна, люди разойдутся по домам, если же нет - такой своеобразный массовый шантаж будет продолжаться.

"Я готов стать премьер-министром Армении", - заверил Пашинян.

Уже известно, что фракции Дашнакцутюн и ППА будут голосовать за лидера протестов. Что касается РПА, то, по мнению Пашиняна, тот факт, что республиканцы не выдвинули своего кандидата, позволяет ему надеяться получить и их голоса.

А без голосов РПА ему действительно не обойтись.

Как напоминает "Аравот", в Национальном Собрании действуют четыре фракции: Республиканской партии - 58 депутатов, блока "Царукян" - 31 депутат, блока "Елк" - 9 депутатов, Дашнакцутюн - 7 депутатов. Всего 105 депутатов. Если блок "Царукян", "Елк" и АРФД проголосуют за Никола Пашиняна, он получит 47 голосов, что не составит большинства голосов, установленных Конституцией. Следовательно, определяющими станут голоса республиканцев. Если Республиканская партия не проголосует за Никола Пашиняна, то вступит в действие третий пункт статьи 149 Конституции РА - парламент будет распущен, объявлены выборы нового парламента, а проводиться они будут Республиканской партией.

Но последнее вряд ли возможно. Армения стоит без движения уже полмесяца, и по всем признакам, граждане намерены продолжать блокировать жизнедеятельность страны до полного выполнения требований оппозиции.

Впрочем, по поводу того, что именно Никол Пашинян завтра станет премьером Армении, сомнений нет. Сегодня он дожмет республиканцев, уже согласившихся не выдвигать своего кандидата. Осталось только решить, какое количество голосов подарить политическому противнику, чтобы хоть немного сохранить лицо.

Зульфугар Ибрагимов