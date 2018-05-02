Пинок Саргсяну от Пашиняна - пощады не будет

Сколько не призывал лидер оппозиции Никол Пашинян к ненасилию и всеобщей любви, ни участники протестов, ни представители партии власти обниматься не торопятся. Насколько откровенен был этот призыв - другой вопрос. Но в настоящее время взаимная ненависть набирает обороты. И в худшей ситуации, как водится, оказываются те, кто находится в меньшинстве. В данном случае это депутаты от Республиканской партии.

Были времена, когда РПА была хозяйкой положения и могла себе позволить многое. Ничего из этого многого она сегодня себе позволить уже не может. Зато прежние ее жертвы, наоборот, могут себе позволить по отношению к ней даже очень много чего.

После голосования в парламенте 1 мая у армянской общественности появился четкий и конкретный список врагов. Это 55 депутатов-республиканцев, проголосовавших против "кандидата народа" Никола Пашиняна. С утра следующего дня на республиканцев началось психологическое давление. Демонстранты пригвоздили к столбу позора Арпине Ованнисян, устроив акцию под ее окнами. В Арташате местные жители окружили дом депутата РПА Алика Саргсяна. В Ереване блокировались квартиры саргсяновцев, развешивались плакаты с оскорблениями в их адрес, протестующим раздавались их адреса и телефоны, по которым можно звонить и оскорблять противников лидера оппозиции.

Спикер парламента Ара Баблоян выступил с заявлением по этому поводу, потребовав прекратить оскорбления и вмешательства в личную жизнь депутатов парламента.

Назвав подобные факты вопиющим беззаконием, доктор Баблоян призвал прекратить оскорбления депутатов в социальных сетях, на улицах и в других местах, а также перестать публиковать их адреса и номера телефонов.

Как отмечает Sputnik Армения, ранее в социальных сетях и на улицах Армении начали появляться оскорбительные баннеры, надписи и статусы, касающиеся представителей правящей Республиканской партии Армении, в первую очередь, депутатов. Эти тенденции усилились после решения РПА проголосовать против Пашиняна на выборах премьера.

Давление на республиканцев идет сразу по нескольким направлениям.

По информации Epress.am, член студенческой инициативы "ЕГУ Рестарт" Давид Петросян на своей странице в соцсети Фейсбук призвал студентов "встретиться и побеседовать" с депутатами-республиканцами, которые, помимо всего прочего, преподают в различных вузах: "10 депутатов из РПА, проголосовавших 1 мая против Никола Пашиняна, преподают в различных вузах. Призываем в ближайшие дни организовать с ними встречу и сообщить о ситуации в стране, призвать к сотрудничеству с общенародным движением. У РПА больше нет власти в Армении, однако у отдельных депутатов-республиканцев все еще есть возможность спасти свою честь".

Попавшим в список, думается, повезло, что студенты бойкотируют занятия. Иначе после вчерашнего голосования в парламенте им пришлось бы на своих кафедрах несладко. А так можно отсидеться по домам и не высовывать нос.

Но стоит ли представителям РПА так уж сильно обижаться на народные массы?

Еще пару месяцев назад партия власти считала себя не менее безнаказанной, чем блокирующие сегодня ереванские улицы тинейджеры. Республиканцы расправлялись с политическими противниками жестоко и без оглядки на их личную жизнь или человеческие права. Угрозы, заказные избиения, покушения и даже убийства - все это было в период царствования партии Сержа Саргсяна в порядке вещей. Досталось в свое время и Пашиняну, и, конечно же, он постарается отыграться на униженных оппонентах, оказавшихся в критическом меньшинстве.

В Армении уже началась демонстративная "сдача" партбилетов. Вчера их торжественно рвали на улицах Эчмиадзина. Кстати, этот город, помимо того, что является ставкой крупного мафиози и мошенника Гарегина второго, он входит в сферу влияния одного из ближайших соратников Сержа Саргсяна, преступного генерала Манвела Григоряна, не считающегося ни с человеческими, ни с божьими законами.

Бесчисленное количество преступлений на совести адептов "учения" Саргсяна. И потому им не следует удивляться градусу ненависти. Ведь могло быть и хуже.

Зульфугар Ибрагимов