Беджи Каид Эс-Себси: Тунис намерен укреплять отношения дружбы и сотрудничества с Азербайджаном

7 мая 2018 16:22

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От себя лично и от имени народа Туниса поздравляю вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджана. Желаю вам новых успехов в вашей высокой государственной деятельности во имя устойчивого развития и благосостояния народа Азербайджана. Пользуясь приятной возможностью, выражаю намерение совместно работать с вами по дальнейшему укреплению существующих между нашими странами отношений дружбы и сотрудничества во имя общих интересов братских народов", - говорится в поздравлении.

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