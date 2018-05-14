Замминистра иностранных дел Азербайджана посетит Женеву

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов посетит Женеву.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, Х.Халафов примет участие в обсуждении отчета по Азербайджану в рамках Универсального периодического обзора на 30-ой сессии Рабочей группы Совета по правам человека в Женеве, передает Day.Az.

Доклад по Азербайджану будет обсуждаться 15 мая.

Отметим, что это уже третий отчет в рамках Универсального периодического обзора.

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