Армения изрядно надоела миру своей лживой политикой - ТУРЕЦКИЙ ЭКСПЕРТ

В Армении вновь актуализировался вопрос открытия турецкой границы. Накануне министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью армянской службе "Радио Свобода" высказался по этой болезненной для армянства проблеме.

По словам армянского чиновника, Армения якобы осуществила крупный дипломатический вклад в урегулирование отношений с Турцией, которая затягивает решение этого вопроса.

"По положению на сегодняшний день я не слышал какого-либо обнадеживающего заявления для того, чтобы у нас появились бы какие-либо основания предполагать, что с другой стороны есть готовность", - посетовал армянский министр, добавив, что якобы армянская сторона всегда придерживалась "принципов готовности иметь дружественные отношения с соседом".

Комментируя высказывания армянского чиновника Day.Az, турецкий независимый политолог Сардар Кайа назвал его доводы абсурдными и не поддающимися логике.

Он напомнил, что Турция закрыла свои границы с Арменией и разорвала с ней дипломатические отношения в 1993 году из-за агрессии против Азербайджана.

"Армения оккупировала исконные азербайджанские территории и на протяжении двух с лишним десятка лет придерживается агрессивной политики в отношении братского Азербайджана, отказывается выполнять требования четырех резолюций Совбеза ООН и других международных документов. Поэтому, как минимум, странно слышать заявления армянских чиновников о неготовности турецкой стороны к политическому диалогу с Арменией и, тем более, к открытию турецких границ.

Если Армения действительно жаждет восстановления дипломатических отношений с Турцией, то она должна безоговорочно выполнить требования международных резолюций.

Популистские заявления армянского чиновника о том, что имеются некоторые вопросы, которые были выдвинуты Арменией в качестве предусловий для нормализации армяно-турецких отношений, показывают неготовность армянской стороны к конструктивным переговорам по Карабаху.

Правительство Турции совершенно четко и однозначно заявляло о том, что не откроет свои границы с Арменией до тех пор, пока не будет урегулирован армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Это значит, что карабахский конфликт необходимо решать в соответствии с законами и принципами международного права, которые игнорируются именно со стороны оккупанта - Армении", - сказал турецкий политолог.

Далее он отметил, что Армении следует положить конец территориальным претензиям в отношении Турции, а также признаться в надуманном "геноциде".

По его словам, Армения, вжившаяся в роль "жертвы" на протяжении вековой истории, изрядно надоела всему международному сообществу.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова