Новруз Мамедов примет участие в презентации в связи с кандидатурой Баку на проведение Expo 2025

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов отправился с визитом в Париж.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

11 июня Новруз Мамедов примет участие в церемонии презентации в связи с кандидатурой Баку на проведение Всемирной выставки Expo 2025.

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