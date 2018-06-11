Новруз Мамедов примет участие в презентации в связи с кандидатурой Баку на проведение Expo 2025
11 июня 2018 13:18 222
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов отправился с визитом в Париж.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
11 июня Новруз Мамедов примет участие в церемонии презентации в связи с кандидатурой Баку на проведение Всемирной выставки Expo 2025.
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