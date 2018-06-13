МИД Азербайджана сделал заявление в связи с демаркацией границы с Россией

Азербайджан и Россия продолжают работу по демаркации границы, сказал в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, добавив, что это длительный процесс. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На первом этапе демаркация коснется 70 километров, на втором - 60 километров, и так будет продолжено дальше. Рабочие группы периодически встречаются, в случае необходимости отправляются в приграничные зоны, работают на местности, где по координатам должны быть установлены места демаркации и т.д.", - сказал Халафов.

Что касается делимитации границы между Азербайджаном и Грузией, то замминистра отметил, что этот процесс находится в относительно пассивном состоянии.

"Есть надежда, что грузинская сторона активизирует эту работу. Мы готовы к встрече на всех уровнях - уровнях экспертов, комиссий. Азербайджан направил все необходимое грузинской стороне и готов продолжить работы в соответствии с ее реакцией. Конкретная дата по проведению заседания комиссии пока не известна", - сказал замминистра.

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