Халаф Халафов: Азербайджан призывает руководство Армении не повторять ошибок своих предшественников

Азербайджан призывает руководство Армении не повторять ошибок своих предшественников. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, выступая на 39-й сессии Совета по правам человека ООН, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра отметил, что уже 30 лет как фундаментальные права и свободы азербайджанских беженцев из Армении и вынужденных переселенцев из оккупированных территорий Азербайджана нарушены, бросая серьезный вызов системе ООН и ее механизмам по правам человека.

В этой связи, Азербайджан призывает Совет по правам человека, а также его специальные механизмы и Верховного комиссара по правам человека предпринять эффективные усилия, направленные на восстановление нарушенных прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, как того требуют соответствующие резолюции Совета безопасности ООН и Генеральной ассамблеи, добавил замминистра.

"Мы, в свою очередь, продолжаем работу по улучшению социального положения беженцев и вынужденных переселенцев. Хотелось бы отметить, что в целом, за последние 25 лет на социальную защиту данной социально уязвимой группы было выделено более восьми миллиардов долларов США. В селении Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, освобожденного от армянской оккупации в апреле 2016 года в результате отражения наступления армянских войск на прифронтовые населенные пункты, были построены и сданы в эксплуатацию 150 домов, школьные здания, детский сад, медицинские учреждения и другие объекты социальной инфраструктуры", - сказал Халафов.

Замминистра отметил, что Армения продолжает игнорировать выполнение соответствующих резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.

"К сожалению, последние заявления нового руководства Армении, по сути, подрывают мирный переговорный процесс, и они направлены на закрепление оккупации азербайджанских территорий, тем самым, ставя регион лицом к лицу с новыми угрозами. Вновь заявляем, что вся ответственность за срыв переговорного процесса, нагнетание напряженности в регионе полностью ложится на руководство Армении. Призываем руководство Армении не повторять ошибок своих предшественников и занять конструктивную позицию в вопросе урегулирования конфликта на основе безоговорочного освобождения всех оккупированных территорий Азербайджана, уважения и соблюдения суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ государств", - сказал Халафов.

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