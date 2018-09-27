Арзу Нагиев: Азербайджан стал платформой проведения международных мероприятий в военной сфере
Проведение третьей Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2018 говорит о том, что страна стала платформой, где проводятся международные мероприятия не только в гуманитарной, культурной, экономической, но и военной сфере. Об этом сказал Trend политолог Арзу Нагиев, передает Day.Az.
Нагиев отметил, что встреча, собравшая в Азербайджане ведущих производителей вооружений, представителей военно-промышленных комплексов, должна расцениваться положительно. "Азербайджан превращается из страны, покупающей вооружение, в страну, производящую его и экспортирующую. То есть, если раньше вооружение производилось по лицензии и патенту того или иного государства, то сегодня Азербайджан предпринимает важные шаги в военном секторе, становясь страной, экспортирующей вооружение", - сказал он.
Политолог также подчеркнул, что проведение у себя подобных мероприятий показывает, что Азербайджан - безопасная страна. "Несмотря на то, что на территориях, не столь далеких от Азербайджана, идут войны, страна предпринимает важные шаги по обеспечению безопасности. Именно поэтому эти международные мероприятия проводятся в Азербайджане, и страна стала значимой международной платформой и с этой точки зрения", - сказал он.
Отметим, что 25 сентября в Бакинском экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018, которая продлится до 27 сентября.
В выставке участвуют 224 компании, представляющие 29 стран мира.
В целом география выставки вместе с компаниями и структурами охватывает 44 страны. В павильонах демонстрируются современное вооружение и техника.
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