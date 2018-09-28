Москва указала Еревану на его место - в Армении обиделись

В четверг, 27 сентября Баку посетил президент России Владимир Путин. Программа этого краткосрочного визита была чрезвычайно насыщена, однако сторонам удалось обсудить все вопросы двусторонней повестки первостепенной важности. Причем, что важно, в этой повестке преобладает экономическая составляющая, что о многом говорит

Когда стало известно о визите в Баку, в Армении принялись "вытирать пыль", ожидая, что по старой доброй традиции Путин после Азербайджана обязательно заглянет в Ереван хоть на часок, чтобы не обидеть стратегического партнера. Но этого не произошло. Не сбудутся, как выяснилось вчера, и ожидания на визит главы России в Армении и в ближайшее время. Этот факт был немедленно расценен армянской стороной как демарш Москвы и попытка наказать Ереван.

Издание Первый Информационный напоминает, что не так давно в ходе встречи с журналистами пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что визит Владимира Путина состоится в ближайшее время и обсуждения по этому поводу продолжаются.

Со своей стороны напомним, что о "продолжающихся обсуждениях" армянской общественности почти два месяца сообщалось и в связи с попытками премьера Пашиняна встретиться в Нью-Йорке с Дональдом Трампом. Но это просто к слову.

Как пишет далее армянское издание, в Москве словно ждали повода, чтобы в междустрочиях опровергнуть любое прозвучавшее из Еревана заявление - чтобы показать кризисный характер армяно-российских отношений. Москва дала понять, что визит Путина в Армению для нее вовсе не является приоритетом, и Ереван может спокойно дожидаться своей "очереди".

Такой вывод был сделан из слов помощника президента России Юрия Ушакова, накануне заявившего, что в текущем году приезда Путина ждать не стоит.

"Действительно, обсуждалась возможность организации визита нашего президента в Армению, но конкретные сроки пока не обсуждаются", - сказал Ушаков на брифинге. "Имеется в виду, что президенты еще, очевидно, встретятся, не только в Душанбе (на саммите СНГ), но и в Астане на сессии ОДКБ. Это раз, и в декабре в Москве планируется саммит Евразийского экономического союза, что также предоставит возможность лидерам переговорить, по крайней мере, кратко. Вопрос о визите в Армению или каких-либо сроках пока еще не обсуждается... Думаю, что, наверное, в плане визита имеет смысл нацеливаться на следующий год", - добавил он. Он напомнил, что последняя встреча российского лидера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась "совсем недавно".

Упоминание о недавних встречах российского лидера с Пашиняном совсем уж разозлило армянскую сторону на фоне состоявшейся в четверг после небольшого перерыва встречи президентов Азербайджана и России. В Армении раздраженно напоминают, что это, вообще-то Армения, а не Азербайджан является членом ОДКБ, ЕАЭС и региональным союзником России.

"Но во вчерашних словах Ушакова был иной, более оскорбительный намек. Он по возможности принижает роль Армении в российской политике, следовательно, и государственное, политическое значение визита Путина в Армению. Тогда как армянская сторона упорно утверждает, что ереванский визит Путина будет официальным, следовательно, не столь важно, сколько раз Пашинян и Путин встретятся на других площадках, Ушаков же дает понять, что сегодняшние армяно-российские отношения не дотягивают до того, чтобы в приоритете решались их сроки, и по очереди перечисляет несколько мероприятий, в ходе которых Пашинян может "сфотографироваться" с Владимиром Путиным. Кстати, примечательно, что премьер-министр Никол Пашинян трижды встречался с Путиным и ни одна из этих встреч не была официальной. Такова картина армяно-российских "блестящих" отношений. В окружении Путина уверены, что Армении бежать некуда, и она терпеливо будет ждать "братского" визита Путина, который состоится, если у президента России появится свободное "окно" на несколько часов", - мрачно констатирует Первый Информационный.

Султан Керим