Арзу Нагиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева во всех сферах Азербайджана достигнуто серьезное развитие

За 15 лет руководства Президента Азербайджана Ильхама Алиева во всех сферах, в том числе в военной, политической, экономической, культурной сферах, были осуществлены очень важные реформы, достигнуто большое развитие.

Об этом сказал Trend политолог Арзу Нагиев, передает Day.Az.

По его словам, если говорить о политике, то благодаря предпринятым шагам во внешней политике, в том числе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в этой сфере наблюдаются очень важные продвижения.

"За последние 15 лет в результате политики Президента Ильхама Алиева многие страны начали признавать правое дело страны в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. В то же время во время апрельских событий 2016 года ведущие мировые средства массовой информации, а также ведущие государства однозначно принимали проводимую антитеррористическую операцию как политику Азербайджана по освобождению своих территорий от оккупантов", - отметил политолог.

По его словам, сегодня Азербайджан известен самыми важными глобальными проектами стратегической значимости.

"Реализация проектов Баку-Тбилиси-Карс, TAP, TANAP, продление "Контракта века, создание новых транспортных узлов, создание Бакинского международного морского торгового порта, начало работы коридоров Восток-Запад, Север-Юг и другие проекты имеют очень важное значение. Думаю, что именно таким образом меняется геополитическая карта мира", - добавил Нагиев.

Политолог сказал, что Азербайджан сотрудничает с ведущими странами мира в сфере военной промышленности.

"Проводимые в Азербайджане международные военные выставки еще раз демонстрируют, что многие ведущие государства проявляют интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в этом направлении, и в данном направлении предпринимаются важные шаги", - сказал Нагиев.

Политолог также коснулся сферы культуры и сказал, что последние 15 лет в Азербайджане проводятся международные гуманитарные форумы, форумы межкультурного диалога и другие мероприятия международной значимости.

"В то же время проведение в Баку первых Европейских игр, IV Исламских игр солидарности и других международных мероприятий свидетельствует о том, что в результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым целенаправленной политики Азербайджан стал очень важной страной среди светских государств", - отметил Нагиев.

Нагиев добавил, что также в Азербайджане предприняты важные шаги по развитию ненефтяного сектора.

"Азербайджан уже стал туристической страной. Значительно увеличился внешнеторговый оборот, экспорт продукции ненефтяного сектора. Объем инвестиций, вложенный в ненефтяной сектор, значительно вырос. То есть, под руководством Президента Ильхама Алиева в стране достигнуто серьезное развитие и продвижение во всех сферах", - отметил политолог.

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