Лев Спивак: В 2019 году отношения между Азербайджаном и Израилем будут развиваться еще более стремительно

В 2019 году отношения между Азербайджаном и Израилем будут развиваться еще более стремительно.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак в интервью СТМЭГИ.

Он отметил, что 2018 год стал для обеих стран успешным.

"В прошлом году произошли два самых важных события - в марте в Израиле прошло первое заседание азербайджано-израильской межправительственной комиссии. Азербайджанскую делегацию возглавлял министр налогов Микаил Джаббаров. Я очень рад, что члены делегации нашли время и встретились с членами и активистами "АзИз". Второе событие - это визит министра обороны Авигдора Либермана в Азербайджан", - сказал Спивак.

Спивак отметил, что прошлый год также стал годом прорыва в сфере туризма, и очень много израильтян посетило Азербайджан.

"Количество авиарейсов между Баку и Тель-Авивом резко возросло. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится - в 2019 году отношения двух стран будут развиваться еще более стремительно", - сказал он.

Что касается планов "АзИз" на будущее, Спивак сообщил, что в 2019 году планируется расширить географию проведения мероприятий.

"У нас намечены мероприятия в России и Германии. Они будут связаны с годовщинами трагедии 20 Января и Ходжалинской трагедии, а также с праздником Новруз, Днями независимости Израиля и Азербайджана и т.д. В этому году мы планируем провести очередной, третий съезд "АзИз". Свое участие уже подтвердили высокопоставленные чиновники Азербайджана и Израиля", - сказал он.

Кроме того, Спивак отметил, что "АзИз" планирует начать регулярную работу по организации мероприятий с участием академиков, историков, политологов.

"Будем налаживать связи с серьезными университетами мира", - сказал он.

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