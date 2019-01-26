Дашнаки открывают второй фронт против Пашиняна

Оставшаяся ни с чем после недавних парламентских выборов и не вызывающая интереса у общественности Армении террористическая партия "Дашнакцутюн" решила окопаться в оккупированном Карабахе.

Свое последнее сборище под названием 33-е общее собрание дашнаки провели в Ханкенди. И стало ясно, что эта структура, созданная в конце 19-го века для продвижения "армянского вопроса", так и не стала политической партией, а осталась бандитской организацией радикального толка. При Серже Саргсяне дашнаки пытались "отойти от дел" и заняться серьезной политикой, но не получилось. Теперь все возвращается на круги своя. И более того - дашнаки фактически открывают второй фронт против Никола Пашиняна

Особенно это заметно в свете подвижек в процессе урегулирования карабахского конфликта, наблюдающихся в последнее время и очень взволновавших националистов.

На своем сборище в Карабахе АРФ "Дашнакцутюн" призвала Ереван "срочно заключить военно-политический союз" между Арменией и самопровозглашенным образованием. Дашнаки выразили безоговорочную поддержку сепаратистскому режиму и готовность "продолжать взятые на себя обязательства". Дашнакская тусовка также постановила, что переговоры по урегулированию конфликта должны проходить при "полном участии" сепаратистского режима. На встрече с главой сепаратистов Бако Саакяном дашнаки пообещали "придать новый импульс исторической миссии "Арцаха"" и бороться за "самоопределение".

Одним словом, дашнаки вернулись к своей "профессии". И особенно примечательно, что произошло это на фоне недавней встречи по Карабаху в Давосе. Националисты уже роют окопы, чтобы "отстреливаться" и попытаться не допустить возвращения оккупированных территорий, о котором, нет сомнений, уже идет речь в определенных кругах. Это ничто иное как удар в спину новому премьеру, своеобразный способ отомстить за потерю мандатов и снова заявить о себе так же, как это было в начале 20-го века. Только чью "вражескую" кровь будут проливать дашнакские бандиты в этот раз? Учитывая, что в оккупированном регионе и в Армении не осталось ни одного азербайджанца, кровь эта будет, похоже, армянской.

Зульфугар Ибрагимов