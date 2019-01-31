Что теряет экономика Армении, пока продолжается нагорно-карабахский конфликт?

Полное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта принесет выгоды Армении во многих аспектах, включая государственные финансы, торговлю, энергетику и водное хозяйство, а также финансовые рынки. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на исследование, подготовленное консалтинговой фирмой Berlin Economics.

Как отмечается в материале, в результате решения конфликта доля военных расходов в ВВП страны может быть сокращена на два процента до уровня, сопоставимого с другими странами, которые не находятся в состоянии войны.

Кроме того, Армения может сэкономить ежегодные расходы в размере 0,9 процента от ВВП на поддержку местной экономики в Нагорном Карабахе и 0,1 процента от ВВП в виде процентных платежей, что позволит экономить три процентов от ВВП каждый год, говорится в исследовании.

Как отмечается, такая значительная экономия бюджетных средств позволила бы стране резко сократить бюджетный дефицит и в то же время существенно увеличить расходы в таких социально полезных областях, как образование или здравоохранение, устраняя нынешнее бюджетное давление.

Согласно материалу, очень существенные выгоды в конечном итоге могут быть получены и в области энергетики и водоснабжения.

Решение конфликта устранит необходимость инвестиций в дорогие новые электростанции в Армении, поскольку страна может импортировать электроэнергию, считает консалтинговая фирма.

Далее в материале отмечается, что потоки капитала в Армению в настоящее время в значительной степени ограничены из-за повышенного странового риска вследствие продолжающегося конфликта.

Рейтинг страны, вероятно, улучшится на одну ступень, говорится в исследовании.

Как отмечается, увеличение прямых иностранных инвестиций в страну в результате снижения странового риска после урегулирования конфликта может значительно поднять уровень ВВП в стране - до шести процентов.

"Армения получит значительные выгоды от торговли с Турцией. В среднесрочной перспективе Армения будет экспортировать товары на сумму 123 миллиона долларов своему западному соседу, а в долгосрочной перспективе доля Турции в торговле Армении достигнет значительных 13 процентов", - говорится в исследовании.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.