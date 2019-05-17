Никол Пашинян не рассчитал силы, когда связался с Робертом Кочаряном.

В лице Кочаряна он вышел против карабахского клана - бандитской группировки, состоящей из выходцев из Карабаха, напившихся крови в годы войны и обобравших Армению за двадцать лет хозяйничаний в этой стране.

Карабахский клан на самом деле гораздо сильнее, чем думали добравшиеся наконец до власти в собственной стране "ереванцы". Порождение вооруженных банд, бесчинствовавших в начале 90-х в Карабахе и совершивших многочисленные преступления против мирного азербайджанского населения, карабахский клан привык к оружию и добыче благ с его применением. Сборная команда убийц и негодяев надела галстуки и расселась по чиновничьим креслам, но сохранила дух вооруженной банды, которая просто так не сдаст позиции.

Когда Серж Саргсян без сопротивления ушел из власти, Пашинян вместо того, чтобы почить на лаврах, должен был немедленно начать принимать меры для предотвращения будущей угрозы, разработать стратегию, собрать вокруг себя вменяемых сторонников и толковых политиков. Вместо этого он занялся вендеттой. Арест и беспросветное дело Кочаряна - это всего лишь акт мести за неудачу оппозиции в 2008 году. Плохой политик Пашинян не смог просчитать последствия от тех или иных шагов, и теперь "дело 1 марта", по сути являющееся делом одного только Роберта Кочаряна, все более и более осложняет ему жизнь.

У основателя клана, экс-президента Кочаряна оказалось слишком много сторонников. Накануне начала судебного процесса образовался некий "союз сторонников Кочаряна", а с понедельника генпрокуратуру атакуют его фанаты. И совсем уж сузило пространство для маневра новым властям появление в суде специально прибывших из Карабаха бывшего и нынешнего глав сепаратистов Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Как сообщат армянские СМИ, Саакян и Гукасян внесли поручительство и залог в пользу экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Поручительство они подписали в зале суда и внесли по 500 тысяч драмов (чуть больше 1000 долларов).

Многие до последнего момента не верили, что эти двое появятся на суде, потому что их предыдущее обращение к Еревану было негативно воспринято Николом Пашиняном.

Появление сепаратистов в зале суда вызвало ажиотаж, сопровождалось рукоплесканиями и обнимашками. А вокруг здания суда, по информации армянских СМИ, вдвое увеличилось число сторонников Кочаряна. Решение по мере пресечения суд собирается огласить 18 мая. Стоит ожидать, что к тому моменту число фанатов карабахского клана еще более возрастет. Не исключено, что в случае отказа отпустить Кочаряна на поруки могут возникнуть и беспорядки.

Отметим, что после прихода к власти Никол Пашинян лезет из кожи вон, стараясь доказать сепаратистам, что Ереван по-прежнему с ними. Требование о подключении Ханкенди к переговорному процессу - один из реверансов. Но дело в том, что карабахскому клану все это не нужно, ему нужна власть. А Пашинян с его митинговыми страстями является препятствием к ней, правда, не очень серьезным для таких фигур, как Кочарян, Саргсян и прочие.

Никол почти уже потерял контроль над ситуацией. В настоящее время в оккупированном Арменией Карабахе разворачиваются процессы, очень невыгодные наивным властям в Ереване. Пребывающий на свободе (в благодарность за мирный уход от власти) Серж Саргсян проводит определенную работу на оккупированных территориях, и контролировать эти процессы Пашинян не в состоянии. Карабах - это для него темный лес, "малина" военных преступников, где скопилось большое количество оружия, теневых капиталов. Все, что позволено там Николу - это попить чай с азербайджанской пахлавой и полюбоваться панорамой, открывающейся с Джыдыр дюзю. Это реально серая зона со своими темными законами. Впрочем, как и любое сепаратистское образование.

Суд над Кочаряном показал, что эти процессы набирают силу. Противостояние Армении и Карабаха усиливается, пропасть между ними расширяется. Связавшись без подготовки с Робиком и его сподвижниками, Никол уже создал себе серьезные проблемы как с карабахским кланом, так и с российской стороной. Открыто объявить бой клану Пашинян не может, так как это будет воспринято в армянском обществе как крайне "непатриотичный" шаг. Кстати, именно над такой трактовкой рекруты клана тоже работают сейчас с армянским обществом.

В этой ситуации спасти страну от возвращения к власти карабахских воров и бандитов Пашиняну может помочь только Азербайджан. Да, звучит это странно, но это действительно единственный выход удержать Армению от саморазрушения - разрулить карабахский конфликт. Вряд ли Никол хочет разрушения Армении - при всех недостатках, он - первый глава этой страны, который реально понимает главные угрозы ее будущему. Все его заявления по карабахской тематике лишний раз доказывают, что для Пашиняна Карабах - это не Армения, а только лишняя головная боль. Он знает, что нужно выводить войска, возвращать земли, договариваться с Азербайджаном. И судить карабахских преступников нужно не в Ереване, а в Баку.

Но разрушить построенное кланом в одиночку ему не под силу. Внутри страны ему вряд ли удастся найти сторонников для такой войны, потому что война против карабахского клана будет преподнесена пропагандой и воспринята обществом как война, объявленная нездоровой "вековой мечте армян об Армении от моря и до моря"...

Зульфугар Ибрагимов