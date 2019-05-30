Армения ничего не выиграла в ситуации с назначением руководителя ОДКБ.

Такого мнения придерживается российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Комментируя Day.Az попытки Еревана представить ситуацию в вопросе назначения генсека ОДКБ как "победу" Армении, Михайлов сказал, что этой стране просто позволили сохранить политическое лицо, которое Армения уже изрядно поистрепала. И не более.

Отметим, что страны-участницы ОДКБ одобрили кандидатуру на должность генерального секретаря организации представителя Беларуси Станислава Зася, который займет этот пост с 1 января 2020 года. Этот факт представляется в комментариях и премьер-министра Никола Пашиняна, и армянских СМИ как некая победа принципиальной позиции Еревана. Откуда такие выводы? - с этим вопросом мы и обратились к российскому эксперту.

По словам Михайлова, представитель Беларуси Станислав Зась будет руководителем независимо от пожеланий Еревана. Это просто отсроченное, но уже согласованное назначение.

"Причем тут мнение Армении, я, честно говоря, не понимаю. Понятно что эта страна будет представлять ситуацию с отсрочкой, но все же назначением Зася как свою некую победу, но давайте будем реалистами. В организации есть более сильные и влиятельные члены, чтобы принимать важнейшие вопросы по региональной безопасности, и Еревану на это недвусмысленно намекали. Тем более сейчас, когда некоторые политики этой страны говорят о своих предпочтениях блоку НАТО. Все это видят и, соответственно, с осторожностью рассматривают любые армянские инициативы", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева