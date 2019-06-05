Организация церемоний ифтара и участие в них Первого вице-президента Мехрибан Алиевой означает, что государство привержено своей культуре, религии, убеждениям, национальным традициям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в заявлении журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде после праздничного намаза в мечети Тезепир.

Глава УМК сообщил, что участие Президента Ильхама Алиева, представителей дипломатического корпуса, всех религиозных конфессий в организованных в стране церемониях ифтара продемонстрировало миру наличие толерантности и мультикультурализма в Азербайджане.

Председатель УМК отметил, что в Азербайджане сложилась благоприятная религиозная ситуация, и для верующих созданы все условия.

Пашазаде от имени всех верующих выразил благодарность государству.