Вот и настал тот самый момент истины для премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Момент, когда ему придется выбирать между популизмом и реалиями.

На днях были опубликованы результаты экологической экспертизы работ на золоторудном месторождении Амулсар. Экспертизу провела ливанская компания Elard, не выявившая угроз для окружающей среды. Следственный комитет Армении, в свою очередь, заявил, что оснований для возбуждения уголовного дела и уголовного преследования ведущей разработку месторождения "Lydian Армения" нет.

Результаты экспертизы, стоившей госбюджету Армении немалых средств, вполне однозначны, но правительство, как сообщают армянские СМИ, пока не дает по ним ответа. Не потому, что Никол Пашинян сомневается в правдивости представленной оценки. Дело, скорее, в том, что он пока не выработал для себя линию поведения в сложившейся ситуации. Как бы он не поступил, его ждут проблемы.

Давайте посмотрим. Если Пашинян примет результаты экспертизы к руководству, его ждет волна протестов. Джермук (курорт, прилегающий к Амусларскому месторождению) уже кипит, в Ереване проходят акции протеста, граждане пикетируют правительство, требуя не допускать разработки Амулсара. В таких условиях выйти к народу и сказать, что ненавистная "Lydian Армения" победила в этом противостоянии, подобно смерти. Сложно политику, получившему власть путем организации массовых беспорядков, объяснить гражданам, что пикеты - это не способ решения проблем. Сейчас он уже не бунтовщик с рюкзаком и мегафоном, а премьер-министр, глава республики, и популистские решения, рассчитанные лишь на одобрение толпы, для него исключены.

В то же время жители прилегающих к месторождению сел жалуются на проблемы со здоровьем, появившиеся с началом эксплуатации рудника, и утверждают, что во время дождя из кранов у них идет темно-коричневая вода. Как с этим быть?

Не может Никол также отклонить итоги экспертизы и запретить эксплуатацию месторождения, потому что в этом случае поставит Армению в плохое положение перед зарубежными инвесторами. "Lydian Армения" за несколько лет управления месторождением уже вложила в Армению немалые средства и потому вправе требовать выполнения армянской стороной своих обязательств по контракту, независимо от того, прежние или нынешние власти его подписывали.

Наверняка, затевая экспертизу, Пашинян очень надеялся, что она даст отрицательные результаты, и его совесть перед пикетирующими компанию гражданами, а также зарубежными партнерами будет чиста. Но все пошло не так.

Накануне в Джермуке прошла массовая акция. Граждане выступают против разработки месторождения и утверждают, что независимо от результатов экспертизы они даже невооруженным глазом видят опасность эксплуатации рудника.

На вчерашней акции ждали премьер-министра. Но он не приехал. Как пояснил пресс-секретарь Пашиняна Владимир Карапетян, правительство пока изучает вопрос. А глава Следственного комитета Айк Григорян однозначно заявил, что нет никаких оснований подвергать преследованию кого-либо по уголовному делу, ведущемуся более года по поводу урона экологии.

В самой "Lydian Армения" результатами экспертизы удовлетворены. И, видимо, пока повременят с обращением в Лондонский арбитражный суд, иск куда готовится уже не один месяц. Компания собиралась отсудить у Армении 2 миллиарда за нанесенный простоем ущерб. Напомним, что с июня прошлого года работа компании заблокирована акциями протеста граждан и экологов, и, несмотря на неоднократные обращения компании к властям с просьбой навести порядок, мер принято не было.

Отметим, что не только крупнейший инвестор "Lydian Армения", но и другие компании с иностранным капиталом имеют проблемы в Армении. В марте этого года газета "Грапарак" сообщала со ссылкой на свои источники, что в компаниях с участием иностранного капитала назревает большое недовольство правительством Армении, и они решили объединить свои силы. С этой целью их представители периодически встречаются и обсуждают ситуацию, отношения с властями и дальнейшие действия. Если ситуация с Амулсаром разрешится в пользу британо-канадско-американской компании, это улучшит имидж Армении и в глазах других иностранных компаний, а также потенциальных инвесторов, так как станет ясно, что Ереван в силах отвечать за свою подпись.

Улучшение инвестиционного климата необходимо Армении как воздух. Иностранные инвестиции упали почти до нуля. Без инвестиций экономика такого государства, как Армения, существовать не способна. Прежним властям удавалось решить проблему за счет привлечения капитала подельников по бизнесу из диаспоры, нынешние же власти не имеют таких связей. Наоборот, инвесторы из диаспоры отзывают свои капиталы, а новых желающих нет. Благодаря своей агрессорской политике Армения стала региональным тупиком, и инвесторы, даже армянского происхождения, понимают бессмысленность создавать крупные бизнесы в такой стране. История же с "Lydian Армения" только укрепила их в этом мнении.

Одним словом, выбрав в этой ситуации популизм, Пашинян поставит жирный крест на армянской экономике.

Армянские аналитики полагают, что разрешение возобновить работы на Амулсаре власти все же дадут. Никуда им не деться после проведенного аудита. Но что в этом случае Никол скажет согражданам, которые продолжают утверждать, что из их кранов идет коричневая вода?

P.S. Прокуратура Вайоцдзорской области Армении возбудила уголовное дело против активистов-экологов, которые в прошлом году организовали акции протеста и перекрыли дороги, ведущие к Амулсарскому золотому руднику. Об этом говорится в заявлении компании Lydian Armenia, эксплуатирующей рудник.

Зульфугар Ибрагимов