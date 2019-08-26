https://news.day.az/politics/1150525.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде по случаю 70-летия со дня рождения и 40-летия деятельности на посту шейх уль-ислама.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде по случаю 70-летия со дня рождения и 40-летия деятельности на посту шейх уль-ислама.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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