Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде по случаю 70-летия со дня рождения и 40-летия деятельности на посту шейх уль-ислама.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

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