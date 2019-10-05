https://news.day.az/politics/1163040.html Сотрудничество России и Азербайджана в военной сфере носит стратегический характер
Сотрудничество России и Азербайджана в военной сфере носит стратегический характер
Из слов Президента Ильхама Алиева о связях Азербайджана с Россией, прозвучавших третьего октября на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в российском городе Сочи, еще раз становится ясно, что отношения меду двумя странами динамично развиваются.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сказал Trend политолог Арзу Нагиев.
Он сообщил, что отношения между двумя странами развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах.
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