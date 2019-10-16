https://news.day.az/politics/1166204.html Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение
Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение
Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение.
Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend политолог Арзу Нагиев.
Он отметил большую значимость проведенного в Баку VII саммита Тюркского совета.
По словам Нагиева, саммит открывает важнейшие перспективы для будущего сотрудничества.
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