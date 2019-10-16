Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend политолог Арзу Нагиев.

Он отметил большую значимость проведенного в Баку VII саммита Тюркского совета.

По словам Нагиева, саммит открывает важнейшие перспективы для будущего сотрудничества.

Новость обновляется