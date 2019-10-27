Саммит Движения неприсоединения, проходивший в Баку, завершился с большим успехом и был ознаменован принятием важных заявлений.

Об этом сказал в воскресенье Trend политолог Арзу Нагиев, передает Day.Az.

Он отметил, что этот саммит - мероприятие, отражающее очередную важную победу Азербайджана.

"В выступлениях и встречах Президента Ильхама Алиева вновь была подтверждена позиция 120 государств, демонстрирующая поддержку неприкосновенности территориальной целостности Азербайджана, а также их убежденность в том, что Армения является государством-оккупантом. То есть еще раз было подтверждено, что продолжение оккупационной политики Армении имеет серьезные последствия как в отношении территориальной целостности Азербайджана, так и с точки зрения поддержки терроризма и сепаратизма на международном уровне", - отметил политолог.

По его словам, наряду с этим, из выступления Президента Ильхама Алиева стало ясно, что Азербайджан является светским государством, которое стоит на защите независимости и безопасности, где уважают мультикультуральные ценности и проводятся реформы на благо каждого гражданина.

"Азербайджан еще раз продемонстрировал двум третям из порядка 200 государств мира, представленных на этом мероприятии, свою способность проводить мероприятия на высоком уровне с полной гарантией безопасности. В ходе как двусторонних встреч, так и самого саммита государства мира стали свидетелями того, что Азербайджан является важным и серьезным международным партнером в экономической, политической, культурной и гуманитарной сферах. Здесь, конечно, следует отметить и успех азербайджанской дипломатии, и этот вопрос затрагивался в выступлениях представителей государств-участников. Государства-участники отметили, как важный факт, что стали живыми свидетелями гарантий обеспечения прав и свобод человека, верховенства закона и свободы прессы в Азербайджане. Все эти аспекты вызвали решительную поддержку со стороны саммита Движения неприсоединения в отношении территориальной целостности Азербайджана и в этом, безусловно, неоспорима крайне важная роль внутренней и внешней политики, проводимой руководством Азербайджана и, конечно же, Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал политолог.