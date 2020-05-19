https://news.day.az/politics/1236656.html Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции
Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон Азербайджана об утверждении "Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции" от девятого сентября 1994 года.
Согласно решению Милли Меджлиса Азербайджана, "Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года", подписанный девятого сентября 2019 года в городе Нур-Султан, утверждается соответствующим заявление Азербайджана.
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