Рассматривается подписание между Азербайджаном и Литвой еще 12 документов

На сегодня между нашими странами подписано 39 документов, 12 - находятся на рассмотрении, и мы должны объединить усилия для завершения этой работы в ближайшее время.

Как сообщает Day.Az, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что состоялись встречи с литовским коллегой как один на один, так и в расширенном составе.

"Мы отметили важность продолжения политического диалога между нашими странами. Несмотря на то, что у нас налажено хорошее сотрудничество, мы считаем, что оно имеет еще больший потенциал. В частности, важно уделить внимание таким сферам, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, альтернативная энергия и другие", - отметил Джейхун Байрамов.